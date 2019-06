CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI / Nelle ultime ore è circolata una nuova voce legata alla prossima difesa della Juventus. Da Parigi infatti è partita la richiesta del Psg per Bonucci con l'ex milanista Leonardo, che nei giorni scorsi avrebbe contattato l'agente del difensore per sondare il terreno. Non solo de Ligt dunque per i bianconeri che potrebbero propendere per una vera e propria rivoluzione difensiva che cambierebbe il volto alla squadra di Sarri.

Stando a quanto rivelato dal giornalista di 'Rai Sport', Paolo Paganini: "Bonucci potrebbe andare al Psg e la Juventus è sulle tracce di un forte difensore italiano". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Un fulmine a ciel sereno che potrebbe mandare in allarme anche le altre big di Serie A. In caso di addio di Bonucci la Juventus potrebbe dunque non limitarsi al solo de Ligt dell'Ajax.

Calciomercato Juventus, de Ligt pronto per il bianconero

Mentre il destino di Bonucci appare totalmente in divenire con una trattativa probabilmente agli albori, è in stato decisamente più avanzato il futuro di Matthijs de Ligt. Per portarlo alla corte di Sarri la dirigenza piemontese sembra pronta a mettere sul piatto ben 67 milioni più 13 di bonus, che in totale fanno gli 80 desiderati dall'Ajax. Per quanto riguarda l'ingaggio, il centrale olandese dovrebbe percepire una parte fissa da 7,5-8 milioni più bonus per toccare quota 12. Nei prossimi giorni potrebbe concludersi la telenovela legata al talento dei 'Lancieri'.