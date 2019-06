CALCIOMERCATO NAPOLI CASTAGNE ATALANTA / Fino a questo momento l'unico acquisto ufficiale del Napoli risponde al nome di Giovanni Di Lorenzo in attesa di affondare il colpo per James e Manolas. In difesa però gli azzurri sarebbero pronti anche a tornare alla carica per un altro esterno.

Stando a quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' tra la molta carne al fuoco ci sarebbe anche la suggestione Timothy che l'Atalanta ritiene però incedibile . Secondo quanto rivelato da ' Calciomercato.it ' nei giorni scorsi infatti ci sarebbero alcuni calciatori ritenuti fondamentali dal club orobico per la prossima. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Si tratta dunque di una trattativa in salita per un calciatore che al Napoli servirebbe per ridisegnare completamente l’organico difensivo. Gli azzurri dovranno inoltre prima piazzare qualche uscita: la Sampdoria, così come il Torino gradirebbe Simone Verdi.