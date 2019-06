CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / La Colombia di James Rodriguez ha salutato la Copa America dopo la lotteria dei rigori contro il Cile. Post-season finita dunque per l'ex Bayern Monaco he potrà quindi ora concentrarsi sul futuro.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Nonostante il rischiopaventato nei giorni scorsi, il Napoli sembra ancora favorito nella corsa al colombiano . Meno certo del suo destino è apparso lo stesso James, che al termine della gara di Copa ha ammesso: "Futuro? Non so, ho 20 giorni per pensarci. Dipende dal Real Madrid, ci sono persone dentro che decidono tanto, io non posso fare niente". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI ! Tempo di vacanze ora per James in attesa di conoscere la sua prossima destinazione.