CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS HIGUAIN / Ormai da qualche giorno si parla di una possibile permanenza in Serie A di Gonzalo Higuain, con Roma come destinazione a sorpresa. Inizialmente si era pensato, nell'ottica di una possibile cessione alla Juventus di Zaniolo, proprio all'eventuale scambio col centravanti argentino. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' tira le somme proprio sulla trattativa legata all'eventuale approdo romano del 'Pipita' di rientro a Torino dal Chelsea. In contraddizione con quella che sembra la nuova politica della Roma, l'affare Higuain rimane assolutamente possibile tanto che il quotidiano si sbilancia fino al 50%.

C'è comunque distanza di vedute con lache valuta Higuain 12 milioni per il prestito con diritto di riscatto, volendo liberarsi dell’ingaggio pesante da 13 milioni lordi. Dal canto suo la Roma non pare intenzionata a mettere sul piatto 25 milioni per l'argentino quindi bisognerà limare le distanze. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Higuain dal canto suo non rientra nei piani della nuova Juve di Sarri mentre la Roma cerca un grande centrale per dimenticare Dzeko. Petrachi vorrebbe il prestito gratuito e metà ingaggio pagato, condizione respinta dai bianconeri, ma l'intesa si potrebbe trovare a metà strada. L'argentino ad ogni modo è tentato dall'ipotesi romana dove ritroverebbe (virtualmente) Franco Baldini, e voglioso di rimettersi in gioco proprio nei confronti della Juventus che lo ha di fatto scaricato.