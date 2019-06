Psg, la decisione di Mbappe che infiamma il Real Madrid

PSG MBAPPE / Nonostante gli oltre 300 milioni di euro già spesi il RealMadrid non si ferma e continua a sognare nuovi, grandi colpi da regalare al tecnico Zinedine Zidane.

Tra le priorità rimane anche Christian, in scadenza tra un anno col Tottenham, ma c'è chi giura che il presidente Florentinostia tenendo viva la clamorosa ipotesi Kylian Mbappe, che nel frattempo accende i sogni dei tifosi delle 'merengues'.

Secondo quanto riferisce 'Marca' infatti, il Psg starebbe cercando in ogni modo di blindare Mbappe per farne la nuova bandiera a lungo termine del club. Il gioiello francese, però, avrebbe rifiutato ogni proposta di rinnovo fino ad ora e a tre anni dalla scadenza dell'attuale contratto non prende in considerazione nuovi prolungamenti. Da Parigi filtrano segnali di un rapporto incrinato, nel quale il Real spera di infilarsi. Consapevole però che i parigini chiedono non meno di 230-250 milioni di euro per il suo cartellino.