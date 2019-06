ROMA LIPPI / Ha allenato a Torino, quindi a Milano e a Napoli. Mai a Roma, dove però sarebbe potuto arrivare più volte, anche di recente.

Marcello, una carriera trionfale in tutto il mondo, ora è tornato in Cina dove vuole portare la nazionale al Mondiale prima di dare l'addio alla carriera da allenatore, e in una lunga intervista a 'Tuttosport' ne parla raccontando anche il retroscena sui giallorossi: "Vicino alla Roma? Più volte, anche recentemente: quest'anno, quando stava per andare via Di Francesco. Mi hanno chiamato, mi hanno chiesto la disponibilità ad allenare la Roma, ma ho rifiutato. Ho ringraziato, dicendo che con i club ho chiuso. Faccio ancora un anno in Cina, poi basta. A meno che non andiamo ai Mondiali".