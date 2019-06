Inter, non solo Dzeko: Conte spinge per Lukaku subito. La strategia

INTER DZEKO LUKAKU / Weekend di lavoro per i dirigenti dell'Inter che in queste ore chiuderanno il discorso plusvalenze raggiungendo i 45 milioni di euro necessari per accontentare l'Uefa e poi si proietteranno verso una settimana rovente in cui gli uomini calciomercato nerazzurri premeranno col piede sull'acceleratore per quanto riguarda le operazioni in entrata. A centrocampo, dove si formalizzerà l'acquisto di Sensi ed è atteso alle visite mediche Lazaro, ma anche e forse soprattutto in attacco. CLICCA QUI per il tutto il mercato in tempo reale.

A prescindere dalla risoluzione del caso Mauro Icardi, che resta in uscita e per il quale si attendono sviluppi al rientro dalle vacanze, il tecnico Antonio Conte secondo il 'Corriere dello Sport' ha espresso il desiderio di avere già nel ritiro di Lugano (partenza lunedì 8 luglio) i due nuovi centravanti che guideranno l'offensiva nerazzurra. Il più caldo è chiaramente Edin Dzeko, per il quale come vi abbiamo raccontato i contatti tra Roma e Inter sono costanti.

Il bosniaco ha scelto i nerazzurri e attende solo l'accordo tra le società per far le valigie e volare a Milano. Così come Romelu, che sui social continua a mandare messaggi al mondo interista e spinge per il suo arrivo. Nelle scorse ore si è parlato di un possibile blitz a Manchester di Ausilio e Marotta per provare a chiudere. Dall'Inghilterra arrivano conferme, sottolineando come l'Inter sia pronta all'assalto con l'inizio di luglio che dà il via al nuovo bilancio meno vincolato dai paletti del Fair Play Finanziario. In particolare il 'The Sun' scrive che la dirigenza interista sta formalizzando le cessioni di Joao(25 milioni di euro circa) al Monaco e(duello Monaco-Lione) e formulerà agli inizi della prossima settimana una proposta da 10 milioni di euro per il prestito biennale più 60 per l'obbligo di riscatto. Una mossa che verrà con ogni probabilità respinta, ma che serve all'Inter per avviare i discorsi e prendere tempo finché mette insieme i milioni necessari per andare al tavolo della trattativa con i soli cash necessari. Lo United intanto si sta cautelando puntando su Aubameyang, sempre più vicino: ulteriore segnale che fa capire quanto la prossima settimana potrà essere calda per Lukaku, come desiderato da Conte.