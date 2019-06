Juventus, le ore di de Ligt e Rabiot: ultimi dettagli per il doppio colpo

JUVENTUS DE LIGT RABIOT / Altro che weekend, altro che riposo. Per la Juventus questo fine settimana è denso di impegni di lavoro con incontri e nuovi blitz per un calciomercato che con ogni probabilità regalerà al tecnico Maurizio Sarri due rinforzi di peso nelle prossime ore. Il primo è andato in scena nel pomeriggio di ieri, con il Ds Fabio Paratici che ha lasciato Milano facendo perdere le tracce per qualche ora. In serata la conferma: il direttore sportivo bianconero è volato a Parigi dove ha definito gli ultimi dettagli per l'arrivo di Adrien Rabiot che incasserà un bonus importante alla firma oltre ad un ingaggio sostanzioso da 7,5 milioni di euro più bonus.

Confermata dunque l'anticipazione di Calciomercato.it : la prossima settimana sono attesi gli annunci di rito.

Ma non solo Rabiot. Perché da Parigi è partita anche la richiesta del Psg per Leonardo Bonucci. L'ex milanista Leonardo, scrive 'La Gazzetta dello Sport', nei giorni scorsi ha contattato l'agente per sondare il terreno e non è escluso che nel viaggio parigino Paratici abbia parlato anche di lui. Anche perché parallelamente per la Juventus sono ore decisive anche sul fronte Matthijs de Ligt. Blindato l'accordo col giocatore (7,5 milioni più 4,5 di bonus a stagione), l'agente Mino Raiola è ora in missione ad Amsterdam dove sta presentando ai 'Lancieri' la proposta juventina: 67 milioni più 13 di bonus, ovvero gli 80 chiesti dall'Ajax. Tutto fa pensare che l'affare si farà in tempi brevi, magari dopo un viaggio finale di Paratici e Nedved che da mesi portano avanti i contatti.