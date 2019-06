INTER BARELLA / Come ogni telenovela che si rispetti, anche quella relativa a Nicolò Barella si arricchisce di intrighi, svolte e colpi di scena. La corsa che porta all'acquisto del gioiello del Cagliari e della Nazionale ha fin qui infatti sempre visto in netto vantaggio l'Inter, forte soprattutto di un accordo raggiunto col giocatore che punta e sogna Milano dove troverebbe la Champions League, un progetto solido ed un tecnico che potrebbe aiutarlo ad esplodere.

Ma a differenza di quanto avvenuto col calciatore, la dirigenza nerazzurra fatica a trovare un punto d'intesa con i sardi per rilevare il cartellino ed in questa fase di stallo c'è chi sta provando concretamente ad inserirsi per anticipare tutti.

Scartate le opzioni Juventus e Milan, così come il Psg di Leonardo che non ha formulato offerte da quando è a Parigi, è la Roma la società che più di tutti vede un possibile spiraglio nel quale infilarsi. E, anzi, ci si sta infilando. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' infatti, dopo una prima proposta da 25 milioni di euro più Luca Pellegrini (ora ad un passo dalla Juventus) e Defrel, i giallorossi avrebbero riformulato l'offerta portandola a 35 milioni di euro più Defrel, condizione imprescindibile per Giulini e Maran a Cagliari. Offerta che complessivamente arriverebbe ai 50 milioni di euro chiesti dai sardi che, dunque, avrebbero dato l'ok alla Roma, visto che l'Inter resta ferma a quota 36 più 4 di bonus facili da raggiungere e il prestito di due giocatori. A far la differenza però è sempre la volontà del calciatore, anche se secondo la 'Rosea' nelle scorse ore avrebbe dato segnali di apertura spiegando che non vuole danneggiare economicamente il club del suo cuore con la sua scelta. Lunedì, intanto, è in agenda un nuovo incontro Roma-Cagliari. L'Inter resta sulla sua posizione, ma questo inserimento la spingerà ad un rilancio?