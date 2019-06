CALCIOMERCATO INTER BALE / Incontro per Gareth Bale: l'Inter avrebbe avuto un vertice con la Stellar Group, agenzia che cura gli interessi tra gli altri dell'attaccante gallese, in uscita dal Real Madrid. Lo si legge su 'sportmediaset.it', secondo cui nei giorni scorsi i rappresentanti del calciatore dei blancos avrebbero incontrato i dirigenti nerazzurri nella sede del club.

Bale è dato in partenza dal Real Madrid e la società spagnola avrebbe aperto anche alla cessione in prestito pur di liberarsi del pesante ingaggio, da 15 milioni di euro. Il vertice con la Stellar Group sarebbe andato in scena qualche giorno fa: tra gli assistiti dell'agenzia ci sono anche altri calciatori, comedell'del, quest'ultimo accostato a Juventus e Napoli.