Juventus, tutto confermato: colpo Rabiot!

JUVENTUS RABIOT / La Juventus ha preso Adrien Rabiot, piovono conferme dopo l'anticipazione di Calciomercato.it Ufficializzato Aaron Ramsey, la dirigenza bianconera ha piazzato l'affondo decisivo per il secondo innesto a parametro zero a centrocampo mettendo le mani sul francese in uscita dal Paris Saint-Germain.

L'ultimo tassello della trattativa sarebbe stato posto proprio nella serata di oggi con un blitz del Ds Fabio Paratici a Parigi.

Lo riferisce 'Sky', secondo cui il direttore sportivo bianconero è volato nel pomeriggio verso la capitale francese per chiudere l'operazione Rabiot. Un ultimo vertice decisivo, tant'è che Paratici è rientrato in Italia subito. La prossima settimana dunque, come vi abbiamo raccontato, si attende dunque l'annuncio della 'Vecchia Signora'. Per il calciatore si va verso un contratto quinquennale a 7,5 milioni di euro a stagione.