INTER PINAMONTI GENOA / Andrea Pinamonti viaggia verso Genova ma il suo trasferimento a titolo definitivo dall'Inter a Genoa non è stato ancora perfezionato.

Le due società hanno raggiunto l'intesa per una cifra intorno ai 18 milioni di euro, ma - secondo quanto riferisce 'Sky Sport' - manca ancora quello tra la società ligure con il calciatore. Attualmente Pinamonti è ancora in vacanza in Grecia e aspetta una chiamata del procuratore per rientrare in Italia e sostenere le visite mediche che potrebbero esserci sabato pomeriggio. Fondamentale per l'chiudere l'operazione entro il 30 giugno per poter mettere a bilancio la plusvalenza.