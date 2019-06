Napoli, assist di Grimaldo?

NAPOLI GRIMALDO / Attenzione ad Alejandro Grimaldo. Il terzino spagnolo del Benfica è ormai da mesi al centro delle voci di calciomercato, anche e soprattutto qui in Italia dove Napoli e Juventus sono da tempo sulle sue tracce.

Dal Portogallo, in questo senso, arrivano nuove notizie incoraggianti per i club interessanti in quanto secondo il quotidiano 'Record' con il cambio di procuratore il laterale classe '95 si sta guardando attorno e frena sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Il prodotto della cantera del Barcellona vuole ascoltare eventuali offerte e il Napoli resta in allerta.