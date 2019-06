COPA AMERICA VENEZUELA ARGENTIN LAUTARO MARTINEZ / Sarà Brasile-Argentina la prima semfinale di Copa America: l'Albiceleste ha battuto 2-0 il Venezuela e ha raggiunto i verdeoro che avevano avuto la meglio del Paraguay ai calci di rigore. Si prende la copertina Lautaro Martinez che dà il vantaggio alla Nazionale di Scaloni con un colpo di tacco su conclusione di Aguero al 10' del primo tempo.

Il raddoppio arriva nel secondo tempo con, subentrato ad Acuna qualche minuto prima, che approfitta di una indecisione diper ribattere in rete una conclusione di Aguero. Dopo un inizio di torneo molto difficile, l'Albiceleste vola in semifinale ed ora affronterà il Brasile in una delle sfide più attese dell'intera competizione.

VENEZUELA-ARGENTINA 0-2: 10' Lautaro (A), 74' Lo Celso (A)