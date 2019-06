MILAN SALVINI DONNARUMMA / Archiviata ormai l'esclusione dall'Europa League, il Milan continua a lavorare sul calciomercato: sul fronte cessioni il nome più gettonato è quello di Gigio Donnarumma che potrebbe essere inserito in una trattativa con il Paris Saint-Germain con Areola a fare il percorso inverso. Della cessione del portiere ha parlato a 'Radio 1' il ministro degli interni, e tifoso rossonero, Matteo Salvini che ha affermato: "Lo avrei già venduto.

E' un gran portiere ma sono un romantico: quando ci fu quella vicenda 'vado o vengo' per i milioni di euro che mi pagano, mi era caduta la poesia".

Salvini ha anche parlato dell'esclusione dalle coppe: "Per come abbiamo approcciato l'Europa League ultimamente, meglio così: si concentrano sul campionato. Il Financial Fair Play nel calcio è un po' come la Procedura d'infrazione europea: c'è qualche squadra che se ne strafrega, spende e spande senza problemi. Basta guardare la campagna acquisti di qualche squadra francese. Con l'Italia sono sempre così precisi".