Inter, il nuovo indizio di Lukaku fa impazzire i tifosi

INTER LUKAKU / In attesa di capire cosa succederà con Mauro Icardi, gran parte dei tifosi dell'Inter sembra aver già voltato pagina e il sogno per l'attacco ora si chiama Romelu Lukaku.

Il colosso delsecondo le ultime indiscrezioni avrebbe un accordo con i nerazzurri e tramite i propri social in queste ore sta gettando benzina sul fuoco, facendo letteralmente impazzire gli interisti.

Dopo lo scambio di messaggi con Radja Nainggolan, infatti, il centravanti belga in serata ha pubblicato una serie di stories sul suo profilo Instagram. L'immagine che più cattura l'attenzione lo ritrae felice con una maglia nerazzurra, scelta che in molti stanno interpretando come non casuale. Anche perché dalle parti, nel frattempo, filtra un cauto ottimismo.