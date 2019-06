CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI PSG / L'arrivo di de Ligt alla Juventus, dato ormai per imminente, potrebbe avere ripercussioni sul mercato bianconero o almeno accende le speranze di qualche big europea: ci sarebbe stato, infatti, un sondaggio da parte del Paris Saint-Germain per Leonardo Bonucci.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Come si legge su 'sportmediaset.it', Leonardo avrebbe chiesto informazioni sul difensore ritornato lo scorso anno a Torino dopo la parentesi di una stagione al: con il possibile arrivo di, il centrale della Nazionale potrebbe avere minor spazio in formazione, da qui nasce il tentativo parigino. C'è da dire anche che per il modo di giocare di, che ama difensori in grado di far partire l'azione,ha le caratteristiche ideale per rivestire un ruolo centrale. Dall'altro lato, il tecnico di Figline è un ammiratore di, che avrebbe voluto prima ale poi al, quindi un sacrificio, soprattutto davanti ad un'offerta importante, potrebbe anche non essere escluso a priori.