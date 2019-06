JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / Il futuro di Christian Eriksen al Tottenham è sempre più in bilico. In scadenza di contratto nel 2020, il fuoriclasse degli 'Spurs' è corteggiato dai principali club europei e nelle scorse ore in Inghilterra lo hanno accostato in particolare alla Juventus, che su input del tecnico Maurizio Sarri si sarebbe riattivata sulle sue tracce.

Dalla Danimarca, però, arrivano brutte notizie per le speranze bianconere.

Stando a quanto riferisce 'Fyens' infatti, Eriksen in questi giorni è stato a Madrid dove è già alla ricerca della sua nuova casa. Un'indiscrezione rilanciata anche dal quotidiano spagnolo 'As', molto vicino alle cose di casa Real Madrid, che sottolinea che il giocatore avrebbe già da settimane un accordo con le 'merengues' e avrebbe comunicato agli 'Spurs' l'intenzione di trasferirsi alla corte di Zinedine Zidane. E i tifosi del Real Madrid sono sempre più esaltati da un'estate veramente... 'galactica'.