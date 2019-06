FIORENTINA BENNACER / E' stato accostato nelle scorse settimane a Juventus, Roma e Napoli, ora il suo futuro sembra scritto: Ismaele Bennacer sarebbe vicino a trasferirsi alla Fiorentina.

Ne è convinto il portale francese 'le10sport.com' che racconta come la società viola abbia battuto la concorrenza del Lione, strappando il sì all'dopo aver ottenuto quello del calciatore. Intesa raggiunta con Bennacer, attualmente impegnato con la sua Nazionale in coppa d'Africa, che presto potrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Non sono stati svelati i dettagli economici del presunto accordo. Ventuno anni, approdato in Italia nel 2017 proveniente dal settore giovanile dell'Arsenal, Bennacer ha disputato lo scorso anno 37 partite con la maglia dell'Empoli in campionato, saltando un solo incontro.