Inter, nuova plusvalenza: il comunicato UFFICIALE

INTER VANHEUSDEN / Con l'avvicinarsi del termine del 30 giugno ormai dietro l'angolo l'Inter ha accelerato le operazioni in uscita al fine di ottenere i 45 milioni di euro in plusvalenze necessari per equilibrare i conti in ottica Fair Play Finanziario. Il Ds Piero Ausilio già nella giornata di ieri aveva espresso soddisfazione e tranquillità dopo aver impostato diverse operazioni che si stanno concretizzando in queste ore.

Dalla cessione dial Parma a quella dial Genoa che sarà formalizzata nelle prossime ore.

Nel frattempo è ufficiale la cessione di un altro pezzo pregiato del settore giovanile nerazzurro. Il difensore classe '99 Zinho Vanheusden, infatti, dopo la stagione in prestito allo StandardLiegi è stato acquistato a titolo definitivo dal club belga che lo ha annunciato con un comunicato sul proprio sito. Nelle casse dell'Inter dovrebbero andare circa 12 milioni di euro, plusvalenza quasi totale.