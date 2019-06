INTER LUKAKU NAINGGOLAN / Romelu Lukaku all'Inter: Antonio Conte vuole il centravanti belga nella sua squadra e Marotta sta cercando di accontentarlo, provando ad accontentare le richieste del Manchester United.

Negli ultimi giorni è arrivata l'offerta per un prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 70 milioni di euro: una modalità che potrebbe convincere i 'Red Devils' a dire sì al trasferimento dell'attaccante. Intanto arriva un indizio social che fa sognare i sostenitori nerazzurri: l'artefice dell'assist tramite Instagram è Radjache ha commentato una foto del suo connazionale con un "tot sel" (ci vediamo presto) che ha raccolto in poche ore oltre tremila like. Indizio social mentre di reale c'è la trattativa tra Inter e Manchester United per l'attaccante e la possibilità che lo stesso Nainggolan lasci Milano prima dell'inizio della prossima stagione.