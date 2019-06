Inter, prende quota l'addio di Rakitic al Barcellona: le cifre

INTER RAKITIC / Non è incedibile, anzi. Ivan Rakitic è stato inserito nella lista dei sacrificabili in questa estate di calciomercato da parte del Barcellona e dalla Spagna arrivano sempre più conferme in tal senso.

I blaugrana si preparano ad una sessione di profondo rinnovamento e nel croato hanno individuato un elemento sostituibile e che allo stesso tempo può garantire una cifra importante.

Ma quanto, di preciso? 50 milioni di: è questa la cifra che secondo 'Sport.es' la dirigenza catalana intendono ricavare dalla vendita del centrocampista vice-campione del mondo. Una cifra che anche il ManchesterUnited si è visto richiedere, dopo che nelle scorse settimana ha provato un approccio a quota 35 milioni prontamente respinto. Ora i 'Red Devils' temono di perdere Paul Pogba, tentato da Juventus e Real Madrid, e quindi avrebbero riattivato la pista che porta a Ivan Rakitic, sul quale resta in ascolto anche l'Inter in questa fase alle prese con altre operazioni ma comunque sempre interessata.