INTER SASSUOLO SALA / Marco Sala è un nuovo giocatore del Sassuolo. Il terzino classe 1999, ceduto dall'Inter a titolo definitivo nell'affare Sensi, ha parlato così all'uscita dalla sede nerazzurra: "Oggi è stata una bella giornata per me, la più importante della mia ancora giovane carriera. Non me l'aspettavo, la trattativa si è sviluppata in poco tempo. Non ho ancora realizzato bene, è stata una giornata intensa.

Sassuolo è una piazza dove sono cresciuti tanti giovani che hanno fatto bene. Per un ragazzo come me può essere la scelta giusta. Il mio obiettivo è di crescere il più possibile. Non so ancora quando farò le visite. Un ritorno all'Inter? Ho appena firmato, mi voglio godere adesso solo il presente. Gravillon? Sarà bello rivederlo, abbiamo giocato insieme nella Primavera vincendo uno scudetto. Il mio idolo? Non ho nessun modello in particolare, cerco di prendere le caratteristiche buone da ogni giocatore".

Dall'inviato Giorgio Musso