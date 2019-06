CALCIOMERCATO INTER SENSI / Affare fatto, Stefano Sensi è un nuovo giocatore dell'Inter. A confermalo è stato il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali dopo l'incontro, l'ultimo evidentemente per il regista, coi nerazzurri nella nuova sede a Porta Nuova: "Abbiamo definito e raggiunto un accordo con l'Inter - le parole di Carnevali ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it - La settimana prossima farà le visite mediche".

Sensi si legherà ai nerazzurri, che lo hanno preso in prestito oneroso (5 milioni) più diritto di riscatto a 22 e(a titolo definitivo per 3 milioni) per un totale di circa 30 milioni, con un contratto di cinque anni da circa 1,5 milioni a stagione.

"C'è soddisfazione per aver dato un nostro giocatore ad una grande squadra - ha aggiunto Carnevali - Noi abbiamo preso un giovane come Sala, per il quale abbiamo avuto delle difficoltà perché l'Inter non era così facilmente intenzionata a cederlo. Sala era la prima scelta per noi, l'unico giocatore che ci interessava. Non abbiamo cercato altri giocatori. Sensi ha grandi qualità tecniche e umane. Se l'ho sentito? Non ancora, sicuramente sarà felice. Gravillon nell'affare? E' un prospetto interessante, ma penseremo a lui più avanti nel caso. Dobbiamo valutare visto che abbiamo calciatori importanti in rosa nel ruolo", ha concluso.

Dall'inviato Giorgio Musso