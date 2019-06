FIORENTINA LAFONT NANTES / Alban Lafont lascia la Fiorentina dopo appena un anno. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza viola ha raggiunto un accordo con il Nantes per il trasferimento del portiere classe 1999 in prestito biennale con un diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni di euro.

È fatta, dunque, per la cessione del francese: il titolare scelto da Montella per la prossima stagione è infatti Dragowski, autore di un'ottima seconda parte di stagione con la maglia dell'Empoli nonostante la retrocessione.