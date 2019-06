CALCIOMERCATO INTER SASSUOLO SENSI SALA / Sono in definizione gli ultimissimi dettagli burocratici per la chiusura dell'affare Sensi tra Inter e Sassuolo. Affare che andrà in porto con la formula del prestito più diritto di riscatto per complessivi 30 milioni di euro con l'aggiunta del prestito di Gravillon e di tutto il cartellino di Marco Sala.

Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it , proprio il giovane terzino, reduce dall'esperienza all', e il suo agente Paolosono entrati in questo momento nella sede del club nerazzurro per ultimare le pratiche relative al trasferimento del suo assistito alla corte della società neroverde.

Dall'inviato Giorgio Musso