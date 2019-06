SPAL EVERTON LUIZ MLS / Everton Luiz lascia la Spal. Come annunciato dal club emiliano in una nota ufficiale, il Real Salt Lake, club militante in MLS, ha riscattato il cartellino del centrocampista brasiliano.

Questo il comunicato della società: "S.P.A.L. srl comunica che la Major League Soccer, per conto della società statunitense Real Salt Lake, ha esercitato l’opzione per il riscatto a titolo definitivo del centrocampista Everton Luiz Guimaraes Bilher".