SONDAGGIO TWITTER JUVENTUS POGBA ICARDI CHIESA / Giorni decisivi in casa Juventus sul fronte calciomercato. Il club bianconero è sempre più vicino a Buffon, Rabiot e soprattutto de Ligt, ma potrebbe non fermarsi a questi tre colpi. In entrata, infatti, restano 'caldi' i nomi di Pogba, Zaniolo, Chiesa e Icardi.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, ben il 69% degli utenti ha indicato nel centrocampista francese l'ultimo colpo ideale per puntare alla Champions League. Plebiscito, dunque, per il ritorno in bianconero del campione del mondo, con Icardi, Chiesa e Zaniolo staccati rispettivamente al 14, 13 e 4%. Come anticipato da Calciomercato.it, inoltre, la Juventus è al lavoro con la Roma per lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini