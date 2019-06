MILAN UEFA EUROPA LEAGUE SCARONI / "Le sentenze non si commentano (ride, ndr)...".

Così il presidente del, Paolo, sulla decisione (condivisa) del TAS che ha escluso il club rossonero dalla prossima: "Non siamo noi responsabili delle infrazioni che sono state fatte - ha aggiunto a'Sky Sport' ribadendo in sostanza quanto detto dalla società di Elliott nel comunicato ufficiale - Ci dispiace non partecipare all'Europa League, ma dovevamo mettere una fine a questa vicenda per toglierci di dosso questo fardello".