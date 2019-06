Calciomercato, Monchi torna a bussare alla Roma

CALCIOMERCATO ROMA NZONZI MONCHI - Lo scorso marzo Monchi risolse consensualmente il suo contratto con la Roma, dando il via ad una rivoluzione che non si è ancora esaurita. Il dirigente spagnolo del Siviglia, tuttavia, potrebbe tornare a fare affari con il club giallorosso per un giocatore che lui stesso aveva portato nella Capitale.

Stiamo parlando di Steven, centrocampista francese ai ferri corti con la società romanista tanto da aver disertato le visite mediche di inizio stagione. Secondo il portale iberico 'El Gol Digital', gli andalusi vorrebbero bissare con Nzonzi l'operazione, quando ripresero il fantasista argentino dall'Inter dopo una sola stagione in Serie A.