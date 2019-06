Monaco, UFFICIALE: addio a Raggi

CALCIOMERCATO MONACO RAGGI / Termina dopo sette stagioni l'avventura monegasca di Andrea Raggi. Il difensore italiano, in scadenza di contrato il prossimo 30 giugno, non rinnoverà il contratto con il Monaco. A comunicarlo è stato lo stesso club attraverso i propri canali ufficiali.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercati CLICCA QUI . Un futuro che adesso per l'ex Palermo e Bologna, a 35 anni, resta tutto da scrivere: non è escluso che possa ripartire dalla