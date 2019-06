CALCIOMERCATO INTER BASTONI CONTE - Reduce da una buona stagione in prestito al Parma e dalla delusione dell'Europeo Under 21, Alessandro Bastoni si è presentato oggi nella sede dell'Inter accompagnato dal padre e dal fratello per una breve visita alla dirigenza nerazzurra. All'uscita il giovane difensore centrale ha parlato così del suo futuro: "Andrò in ritiro con l'Inter, poi si vedrà.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Prestito a? Sono un giocatore dell'Inter e penso soltanto a questi colori.è di certo un grande allenatore con una mentalità vincente che vorrà portare anche a Milano. Allenarsi con gente comeè un sogno.in sede? E' un caso, sono qui per altre cose. Ho ribadito la volontà di giocarmi le mie chance all'Inter, la squadra per cui tifo da sempre".