CALCIOMERCATO ROMA FIORENTINA DE ROSSI / Daniele De Rossi non sembra destinato a terminare la sua carriera lontano dall'Italia. Il centrocampista, dopo la fine dell'avventura con la Roma, continuerà probabilmente a giocare in Serie A.

Secondo quanto riferito dall'edizione online de 'Il Messaggero', il calciatore sarebbe a un passo dall'accettare l'offerta della: i toscani infatti avrebbero messo sul piatto un accordo annuale a 1,5 milioni di euro netti. Determinanti per la scelta sarebbero state le presenze di, entrambi suoi estimatori. Un motivo in più - secondo il portale - che starebbe spingendo il mediano verso Firenze sarebbe il ricordo dell'amico, ex capitano viola scomparso l'anno scorso.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!