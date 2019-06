CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA CHELSEA - Dopo due stagioni al Chelsea, potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura in Premier League di Davide Zappacosta.

Il 27enne terzino destro nativo di Sora, sbarcato a Londra nel 2017 agli ordini di Antonio Conte, sarebbe stato indicato dal nuovo manager dei 'Blues' Frankcome uno dei giocatori che non rientrano nei suoi piani e che possono essere ceduti in questa sessione di. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico 'Daily Star', per l'ex torinista si prospetta un ritorno in: su di lui ci sarebbe soprattutto ladel nuovo tecnico Fonseca.