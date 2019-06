CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ / Il Milan mette a segno un nuovo colpo di calciomercato. Chiuso l'affare Krunic, i rossoneri hanno messo le mani su Theo Hernandez. In Spagna sono certi: le parti - le due società e il calciatore - hanno trovato l'accordo su tutto e lunedì Theo svolgerà le visite mediche per firmare il contratto che lo legherà al Milan.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercati CLICCA QUI . A riportarlo è l'edizione online di Marca. Al

La chiusura dell'affare, con conseguente fissazione delle visite mediche, non risulta. Secondo le fonti di Calciomecato.it, l'ultimo tassello da sistemare è quello relativo all'accordo tra il Milan ed Hernandez per quanto riguarda l'ingaggio.