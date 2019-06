CALCIOMERCATO DE PAUL FIORENTINA UDINESE CASTROVILLI / La Fiorentina sta lavorando sul mercato per cercare di rilanciarsi dopo una stagione assai deludente. La società toscana infatti proverà a fare qualche operazione in entrata, finalizzata ad aumentare il tasso tecnico della rosa. Secondo quanto affermato dal 'Corriere dello Sport', un nome che sembrerebbe piacere molto al tecnico Montella sarebbe quello di Rodrigo de Paul, reduce da un'ottima annata con l'Udinese.

Per arrivare al fantasista argentino, i viola potrebbero sfruttare l'interesse friulano per ll centrocampisa, sul quale si è espresso recentemente l'ex allenatore del San Lorenzo Pizzi , è stato accostato anche a Napoli e Inter, club in cerca di calciatori dall'alto tasso tecnico per le rispettive rose.

