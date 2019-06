SAMPDORIA DI FRANCESCO FERRERO / La settimana scorsa è stato ufficializzato l'arrivo di Eusebio Di Francesco alla Sampdoria dopo l'esperienza finita male a Roma. Il neo allenatore doriano si è presentato ai suoi nuovi tifosi ai microfoni del sito ufficiale del club: "Sono felicissimo di aver scelto la Samp perché penso di poter lavorare in una determinata maniera. Ho scelto questa squadra per la sua tradizione. Posso far crescere i giovani e ho visto grande entusiasmo da parte di tutti i dirigenti.

Il corteggiamento del presidenteè stato assiduo, alla lunga anche piacevole perché mi ha voluto fortemente ed essere desiderati è importante. Già in passato ho avuto contatti con la Sampdoria, ma scelsi prima di restare al Sassuolo e poi di fare questa bellissima esperienza a Roma. Adesso torno in una città un po' più piccola, ma che ha una grande storia alle spalle. Sono qui perché la società mi ha voluto fortemente". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LA SUA SAMP - Di Francesco ha dunque proseguito: "Credo che professionalmente bisogna sempre sentirsi integrati e io qui già mi sento integrato. Da questa stagione mi aspetto un grande miglioramento, poi le partite vanno giocate e le stagioni bisogna viverle. Voglio una squadra brillante, viva, competitiva. La Samp ha già questo dna, io devo solo lavorare sulle mie idee".