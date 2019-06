Inter, fatta per Vanheusden allo Standard Liegi: le cifre

CALCIOMERCATO INTER VANHEUSDEN STANDARD LIEGI / Non solo Sensi e i giovani da trattare con il Sassuolo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

L'infatti è concentrata su più fronti, uno dei quali riguardante il trasferimento di Zinhoalloche appare ormai cosa fatta. Stando a quanto rivelato anche da 'Sky Sport' il giovane difensore belga è ormai in procinto di approdare in via definitiva alla società belga. L'operazione è praticamente conclusa con la cessione di Vanheusden che frutterà all'Inter ben 12 milioni di euro.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI