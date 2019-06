CALCIOMERCATO ROMA ZIYECH AJAX CLAUSOLA - Protagonista assoluto della splendida stagione dell'Ajax con 21 gol e 24 assist, Hakim Ziyech è stato accostato in questi mesi a diverse squadre europee. Nei giorni scorsi in Olanda, si è parlato anche di una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , non esiste alcuna clausola scritta (l'Ajax non usa questa politica), ma nelle scorse settimane l'agente del calciatore, Mustapha, ha negoziato con la dirigenza olandese sul prezzo del giocatore, valutato inizialmente 40 milioni: con 30 milioni il giocatore, vicinissimo alla nell'estate del 2018 , può lasciare i 'Lancieri'. Un assist importante, dunque, per gli estimatori del 26enne mancino.