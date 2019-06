CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA ZANIOLO HIGUAIN / Il calciomercato s'infiamma e non solo per le torride temperature registrate che negli ultimi giorni a Milano e in tutta Italia. La Juventus è protagonista nel capoluogo lombardo, con il CFO Fabio Paratici che in attesa del blitz ad Amsterdam per chiudere l'ingaggio dall'Ajax per Matthijs de Ligt, si è fermato nel quartier generale bianconero a Palazzo Parigi per portare avanti in parallelo altre trattative, tra cui s'inserisce anche l'interesse per i gioielli della Capitale. Oltre a Nicolò Zaniolo pure Luca Pellegrini è nei radar della Juventus: Perin, Spinazzola, Cuadrado ma soprattutto Gonzalo Higuain potrebbero rientrare nel maxi-affare con la Roma in questa finestra estiva del calciomercato. Per le ultime notizie aggiornate Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, caccia a Zaniolo: c'è la carta Higuain

Paratici ha fatto tappa mercoledì a Milano di ritorno dall'Inghilterra, dove con il Manchester City avrebbe discusso della cessione alla corte di Guardiola di Joao Cancelo. L'uomo mercato della 'Vecchia Signora' è stato protagonista di un vertice di mercato con Gianluca Petrachi, fresco di ufficializzazione come nuovo Ds della Roma. Nel summit di mercoledì in centro a Milano si sarebbero affrontati diversi argomenti, ad iniziare dall'interesse datato della Juventus per Zaniolo. Il talento classe '99 della Nazionale è da tempo nei pensieri della dirigenza della Continassa, come dimostrano anche i recenti incontri con l'entourage del calciatore. I bianconeri per convincere la Roma avrebbero intenzione di mettere sul piatto delle trattative il cartellino di Gonzalo Higuain, che Paratici sta cercando di piazzare dopo il prestito al Chelsea.

Nonostante l'arrivo sulla panchina del mentore Sarri sembra difficile la riconferma dell'argentino sotto la Mole, anche se il suo ingaggio (oltre i 7 milioni di euro) potrebbe rappresentare un problema per la Roma.

Calciomercato Roma, da Pellegrini a Cuadrado: gli altri nomi in ballo con la Juve

La Juve potrebbe anche entrare nell'ordine di idee di cedere nuovamente in prestito oneroso il 'Pipita', che a Trigoria andrebbe a rimpiazzare il partente Dzeko - destinato all'inter di Conte - al centro dell'attacco del nuovo mister giallorosso. La Roma oltre al centravanti bosniaco dovrebbe chiudere un'altra plusvalenza entro fine giugno grazie al passaggio di Manolas al Napoli , con l'ipotetica cessione di Zaniolo (valutato 50-60 milioni di euro) che non diventerebbe quindi una necessità sull'altare del bilancio. La volontà del sodalizio di Pallotta è infatti quella di rinnovare il contratto dell'ex canterano dell'Inter , con sensibile adeguamento dell'ingaggio fino al 2024.

Non solo Higuain e Zaniolo sul ricco tavolo delle trattative tra Juventus e Roma. La squadra campione d'Italia segue con interesse anche Luca Pellegrini, nell'ultima stagione in prestito al Cagliari dove si è messo in mostra alla corte di Maran. A curare gli interessi del giovane terzino sinistro è Mino Raiola, con cui Paratici e Nedved sono in costante contatto soprattutto per gli affari relativi a de Ligt e Pogba. Neanche dalla parte opposta mancano i profili al vaglio del neo Ds capitolino Petrachi. Mattia Perin - in uscita da Torino visto l'imminente ritorno di Buffon - è un nome che la Roma valuterebbe per rimpiazzare Olsen tra i pali, mentre per le corsie esterne Juan Cuadrado e Leonardo Spinazzola potrebbero ingolosire i giallorossi. Il 30enne colombiano non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza tra un anno, mentre l'ex esterno dell'Atalanta avrebbe catturato le attenzioni anche della Fiorentina. Più complicato invece il discorso per Mario Mandzukic: il jolly d'attacco croato, che ha un prezzo di 15-18 milioni di euro, in caso di addio alla Juventus preferirebbe lasciare l'Italia per tornare in Bundesliga. Mercato bollente: e siamo soltanto a fine giugno…