Milan, ESCLUSIVO: Theo Hernandez e lo scoglio ingaggio, le ultime

CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ / Il Milan si avvicina, passo dopo passo, a Theo Hernandez. Due giorni fa vi abbiamo raccontato della trattativa partita tra rossoneri, agente del francese e Real Madrid, e le sensazioni delle ultime ore sono positive: il terzino ha scelto di accettare la proposta tecnica di Maldini e messo in congelatore il principio d’accordo col Bayer Leverkusen.

Per rendere l’affare realtà, però, ovviamente serve l'ok dei blancos, che non vogliono sentir parlare di prestiti.

A Concha Espina devono far cassa e Theo va ceduto a titolo definitivo: con circa 20 milioni di euro (pareggiando, quindi, l’offerta dei tedeschi), l’affare si farà. La strada del prestito con obbligo di riscatto in questo momento sembra complessa, anche se resta uno spiraglio.

Va trovata un’intesa anche con Manuel Garcia Quilon, rappresentante del calciatore il cui attuale contratto gli garantisce uno stipendio da 3.5 milioni di euro netti a stagione, fino al 2023. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i rossoneri hanno bisogno di uno sconto importante (magari ‘spalmando’ leggermente l’ingaggio con un quinquennale), ma per ora non è arrivata un’apertura netta in tal senso e le cifre proposte non convincono. C’è, però, la volontà di trovare un accordo e durante la prossima settimana sono in programma nuovi summit per tentare di riuscirci. L’affare resta difficile, ma assolutamente possibile.