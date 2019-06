CALCIOMERCATO ROMA D'AMBROSIO DZEKO INTER PELLEGRINI / La trattativa tra Roma ed Inter per Edin Dzeko sta entrando ormai nel vivo dopo una lunga fase di negoziazioni che 'Calciomercato.it' vi sta raccontando da ormai diverse settimane. Secondo quanto riferito anche dal 'Corriere dello Sport' adesso che è entrato nella trattativa anche il nome di Danilo D'Ambrosio, potrebbero cambiare le strategie interne del club capitolino.

L'ex esterno basso del Torino farebbe infatti molto comodo alla truppa di Fonseca che si ritroverebbe un terzino capace di giocare in egual modo su entrambe le fasce. La sua duttilità potrebbe essere proprio un'arma in più, utile anche a modificare le strategie di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

D'Ambrosio infatti sarebbe il calciatore perfetto per consentire alla Roma di 'liberare' con una cessione Luca Pellegrini, che piace anche alla Juventus, ed anche lo sfortunato Karsdorp, che potrebbe tornare in Olanda dal PSV.