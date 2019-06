Inter, Materazzi: "Conte come Mourinho. Icardi? Se parlo... "

CALCIOMERCATO INTER MATERAZZI CONTE MOURINHO ICARDI / Lunga intervista rilasciata da Marco Materazzi alla 'Gazzetta dello Sport'. Numerosi i temi toccati dall'ex difensore dell'Inter, relativi al club nerazzurro ma non solo. "Conte ha la grande occasione di farsi amare per i suoi risultati - ha dichiarato - Ha tutto per riuscirci, il club lo sostiene, la tifoseria ci crede.

Ovunque è andato ha saputo tirare fuori il 100% da tutti, in questo è molto simile aanche se hanno due profili diversi. Io con lo Special One a? Chi non vorrebbe farlo, ma i tempi non sono maturi. Se lui può tornare in Italia? Mai dire mai, ma di certo qui può andare in una squadra sola...? Non conosco la situazione, se ne parlo manco di rispetto al club, a lui e a Conte.comunque sono fortissimi".