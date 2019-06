CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT DUGARRY / In casa Juventus cresce l'attesa per Matthijs de Ligt che sembra avvicinarsi sempre di più al club bianconero. A tal proposito ieri si era sparsa la voce di un Paratici già in Olanda, prontamente smentita dalla foto del nostro inviato che lo ritraeva a Milano. Intanto sembra essersi quasi dissolta la concorrenza del PSG per il giovane centrale dell'Ajax finito sulla bocca di tutte le big d'Europa.

L'ex campione del mondo, Christophe, parlando a 'RMC Sport' ci è andato giù durissimo sull'operazione che potrebbe portare de Ligt alla Juventus: "Qual è l'idea? Cosa sta succedendo nella tua testa? 12, 13, 14 o 15 milioni di euro? Arrivati a quel punto, cosa cambia? Avrai una macchina in più, 50 metri quadrati in più nell'appartamento, 10 metri in più per la tua barca? Se la sua è una scelta puramente economica, allora mi fermo, perché mi fa venire da vomitare. De Ligt, è eccellente, è molto bravo, ma con una mentalità del genere, non durerà, non è possibile".

SCELTA ECONOMICA - "Dove sta la scelta sportiva? Ha il Barcellona, il Psg, la Juventus. La scelta sportiva è chiaramente il Barcellona. Per me la sua invece è solo una scelta economica. È meglio avere un giocatore medio che abbia voglia rispetto a un giocatore pieno di talento ma poco serio".