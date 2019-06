Inter, Gravillon al Sassuolo nell'affare Sensi: la situazione

CALCIOMERCATO INTER SENSI GRAVILLON SASSUOLO - Si avvicina la stretta finale per Stefano Sensi. Il centrocampista si trasferirà all'Inter, mentre al Sassuolo andranno il terzino Marco Sala, a titolo definitivo, e Andrew Gravillon, in prestito.

Per quanto riguarda quest'ultimo, lo scorso anno protagonista incon la maglia del, si attende l'incontro tra i dirigenti neroverdi e il suo entourage per cercare l'accordo sull'ingaggio prima della definitiva fumata bianca. Parti al lavoro per arrivare alla chiusura oggi, o comunque nei prossimi giorni.