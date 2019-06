CALCIOMERCATO FIORENTINA DE PAUL CASTROVILLI UDINESE / Sta pian piano nascendo la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso che punta prima di tutto a trattenere la stella Federico Chiesa. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza poi quelle che potrebbero essere le altre mosse della 'Viola', soprattutto in entrata ma anche in uscita.

Su quest'asse potrebbe infiammarsi il calciomercato della Fiorentina grazie al nome del giovane Gaetano, classe 1997 reduce da due annate allache sarebbe finito nel mirino dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Qualora Montella dopo la prima settimana di ritiro dovesse dare il via libera, il giovane, che nei giorni scorsi sembrava legatissimo al club toscano, potrebbe diventare la carta giusta per arrivare ad una stella dei friulani: Rodrigo de Paul. Prima di poter piazzare un assalto al fantasista argentino la Fiorentina dovrà inevitabilmente sfoltire una rosa molto lunga. Poi verrà valutata la posizione di Castrovilli che in caso di addio potrebbe diventare la chiave giusta per arrivare a de Paul.