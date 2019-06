CALCIOMERCATO PARMA BALOTELLI GERVINHO / Dopo tre stagioni in Ligue 1 con alterne fortune, soprattutto nell'ultimo periodo vissuto al Marsiglia e dopo la rottura col Nizza, Mario Balotelli è in attesa di novità sul suo futuro. Per lui, possibile un ritorno in Serie A, con diverse squadre interessate.

Il Brescia al momento pare una suggestione, più concreto, invece, l'interessamento di. I ducali, in particolare, riflettono sull'opportunità di mettere a segno un acquisto che sarebbe davvero molto importante, ma di difficile gestione per le casse del club. L'ingaggio dadell'attaccante spaventa, secondo la 'Gazzetta dello Sport' però la soluzione potrebbe essere il 'sacrificio' di, per il quale ci sono richieste in Turchia e in Francia.