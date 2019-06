Milan, UFFICIALE: sfuma Camacho, confermata anticipazione CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN CAMACHO SPORTING CP LIVERPOOL - Rafael Camacho è un nuovo giocatore dello Sporting Clube de Portugal. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club lusitano ha comunicato di aver raggiunto l'accordo col Liverpool per il trasferimento del 19enne esterno. Camacho ha firmato un contratto quinquennale con la sua nuova società.

Il calciatore, che era in scadenza di contratto con i 'Reds' nel 2020 e aveva dichiarato di non avere intenzione di rinnovare l'accordo, è stato pagato 5.5 milioni di euro, come svelato dalla stampa inglese. Nel maggio scorso, il calciatore è stato nel mirino anche del, ma le richieste economiche del suo entourage sono state ritenute eccessive, spianando la strada al ritorno nel club che lo ha cresciuto, come anticipato dalla nostra redazione il 19 maggio scorso