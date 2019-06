Bologna, in arrivo Tomiyasu

CALCIOMERCATO BOLOGNA TOMIYASU / Il Bologna mette a segno un importante colpo in entrata. Dopo l'inseguimento delle ultime settimane, infatti, i rossoblu' hanno trovato l'accordo con il Sint-Truden, club belga di seconda divisione, per l'acquisto di Takehiro Tomiyasu.

Il difensore, centrale classe 1998, alto 1 metro e 88, è stato presente in tutte e tre le gare disputate dalnell'attuale edizione della. La trattativa, come riporta 'Tuttosport', è stata chiusa sulla base di circadi euro. Il giocatore è atteso oggi in città per le visite mediche, al termine delle ci sarà la firma del contratto con il club felsineo.