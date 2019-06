CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ REAL MADRID / Il Milan è sempre più vicino a Theo Hernandez. Il giocatore di proprietà del Real Madrid è l'obiettivo primario per la fascia sinistra dei rossoneri. La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola scrive del colpo ormai in dirittura d'arrivo.

L'investimento del club milanese sarà di circadi euro: niente prestito, affare a titolo definitivo, con l'intesa con il calciatore già trovata grazie al blitz a Ibiza di Paoloper parlare direttamente con l'interessato. Confermata dunque l'anticipazione di Calciomercato.it sull'accelerazione del Milan per Hernandez